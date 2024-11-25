Пентагон не фіксує солдатів КНДР на території України

Міноборони США не бачить жодних ознак, які вказували б на те, що військові з Північної Кореї перебувають на окупованих територіях України або просуваються в цьому напрямку, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

«Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР» , - сказала представниця оборонного відомства США у відповідь на запитання журналістів.

Вона зазначила, що Пентагон може підтвердити присутність військових Північної Кореї в Курській області, яка межує з Україною. Однак, за словами Сінгх, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано.