Пентагон не фиксирует солдат КНДР на территории Украины

Минобороны США не видит никаких признаков, указывающих на то, что военные из Северной Кореи находятся на оккупированных территориях Украины или продвигаются в этом направлении, сообщает Укринформ.

Об этом заявила на брифинге заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР» , - сказала представитель оборонного ведомства США в ответ на вопросы журналистов.

Она отметила, что Пентагон может подтвердить присутствие военных Северной Кореи в Курской области, граничащей с Украиной. Однако, по словам Сингх, никаких передвижений подразделений с военными КНДР на украинскую территорию не зафиксировано.