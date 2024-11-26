DeepState: ЗСУ завершили зачистку Куп’янська від окупантів
У ніч проти 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ, що на Харківщині., повідомляє Українська правда.
Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.
25 листопада Третя штурмова бригада відбила російських окупантів із селища Копанки Харківської області та взяла у полон російських бійців. Деякі окупанти під слідством у Росії, частина – вже засуджені.
У ніч проти 25 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині.