DeepState: ЗСУ завершили зачистку Куп’янська від окупантів

У ніч проти 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ, що на Харківщині.﻿﻿, повідомляє Українська правда.

Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.

25 листопада Третя штурмова бригада відбила російських окупантів із селища Копанки Харківської області та взяла у полон російських бійців. Деякі окупанти під слідством у Росії, частина – вже засуджені.

У ніч проти 25 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині.