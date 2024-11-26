DeepState: ВСУ завершили зачистку Купянска от оккупантов

В ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что Силы обороны Украины завершили выбивать врага из города Купянск, что на Харьковщине, сообщает Украинская правда.

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Новомлинска Харьковской области, Дальнего, Константинопольского, в Раздольном, Петровке и Курахово Донецкой области.

Напомним, в ночь на 14 ноября аналитический проект DeepState сообщил о новых успешных продвижениях оккупационных войск России на востоке Украины: в частности, россиянам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск.

25 ноября Третья штурмовая бригада выбила российских оккупантов из поселка Копанки Харьковской области и взяла в плен российских бойцов. Некоторые оккупанты под следствием в России, часть – уже осуждены.

В ночь на 25 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области.