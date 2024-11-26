У США закрили справу про втручання Трампа у вибори 2020 року

Окружний суддя США Таня Чаткен задовольнила клопотання спеціального прокурора Джека Сміта щодо закриття кримінальної справи проти обраного президента США Дональда Трампа, звинуваченого в змові з метою підриву результатів президентських виборів 2020 року. Це стало наслідком його перемоги на цьогорічних виборах.﻿﻿ Про це пише The Hill, повідомляє Українська правда.

Рішення базується на політиці Міністерства юстиції, яка забороняє судове переслідування чинного президента.

Оскільки Трампа обрано президентом, "суд надає уряду дозвіл на закриття цієї справи", зазначила Чаткен.

Справу закрито без будь-яких застережень, хоча залишається можливість, що уряд знову висуне Трампові обвинувачення після того, як спливе термін його президентства.

Рішення судді означає завершення судового переслідування Трампа за обвинуваченнями у чотирьох кримінальних злочинах за його спроби скасувати результати виборів, коли він програв Байдену. Зокрема це стосується і його причетності до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Раніше того ж дня Сміт прийняв рішення припинити обидва своїх кримінальних провадження проти Трампа відповідно до політики Міністерства юстиції США щодо заборони судового переслідування чинного президента.

Він також попросив відкликати його апеляцію щодо відновлення кримінального переслідування у Флориді, де Трампа обвинувачують у неправомірному поводженні з таємними документами.

Це клопотання має розглянути Апеляційний суд 11-го округу США, і очікується, що він його задовольнить найближчим часом.