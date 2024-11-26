В США закрыли дело о вмешательстве Трампа в выборы 2020 года

Окружной судья США Таня Чаткен удовлетворила ходатайство специального прокурора Джека Смита о закрытии уголовного дела против избранного президента США Дональда Трампа, обвиняемого в сговоре с целью подрыва результатов президентских выборов 2020 года. Это стало следствием его победы на нынешних выборах.﻿﻿ Об этом пишет The Hill, сообщает Украинская правда.

Решение базируется на политике Министерства юстиции, которая запрещает судебное преследование действующего президента.

Поскольку Трамп избран президентом, "суд предоставляет правительству разрешение на закрытие этого дела", отметила Чаткен.

Дело закрыто без каких-либо оговорок, хотя остается возможность, что правительство снова выдвинет Трампу обвинения после того, как истечет срок его президентства.

Решение судьи означает завершение судебного преследования Трампа по обвинениям в четырех уголовных преступлениях за его попытки отменить результаты выборов, когда он проиграл Байдену. В частности это касается и его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее в тот же день Смит принял решение прекратить оба своих уголовных производства против Трампа в соответствии с политикой Министерства юстиции США о запрете судебного преследования действующего президента.

Он также попросил отозвать его апелляцию о возобновлении уголовного преследования во Флориде, где Трампа обвиняют в неправомерном обращении с секретными документами.

Это ходатайство должен рассмотреть Апелляционный суд 11-го округа США, и ожидается, что он его удовлетворит в ближайшее время.