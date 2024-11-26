Німецька армія готова до навчань ЗСУ на рівні штабів батальйонів і бригад

Німецькі інструктори можуть допомогти ЗСУ в посиленні ефективності штабів на рівні батальйонів та бригад. Усе залежить від часу, на який українське командування готове відряджати військових для такої підготовки. Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, повідомляє Укрінформ.

"Навчання є предметом обговорення з нашими українськими друзями і партнерами. Вчора я обговорював з Рустемом Умеровим, як ми можемо покращити наші зусилля в цьому напрямку. Є певні ідеї щодо підготовки, особливо на рівні ваших штабів батальйонів і бригад, щоб зробити їх більш ефективними та боєздатними" , - заявив генерал.

За його словами, система навчання вдосконалюється, але часто залишається відкритим питання часу, на який українське командування готове залучати до нього військових з відривом від виконання бойових завдань.

"Буває, ми кажемо, що потрібно шість тижнів, а Міністерство оборони України і Генштаб стверджують, що вони можуть дозволити лише два, три чи чотири тижні. При цьому обидві позиції по-своєму вірні" , - пояснив Фройдінг.

Сторони завжди шукатимуть компроміси щодо терміну навчань та обсягу знань, який можливо передати за обмежений проміжок часу, додав військовий. «Це залишається дилемою, але протягом останніх двох з половиною років ми знаходили хороші компроміси», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості навчання військових на території України, німецький генерал зауважив, що не вбачає в цьому практичних переваг.

"Це більш ризиковано, тому що росіяни намагатимуться вразити будь-які навчальні об’єкти в Україні, де перебуватимуть військові НАТО. Це вимагало б від нас набагато більше організаційних зусиль" , - пояснив Фройдінг.