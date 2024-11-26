Немецкая армия готова к учениям ВСУ на уровне штабов батальонов и бригад

Немецкие инструкторы могут помочь ВСУ в усилении эффективности штабов на уровне батальонов и бригад. Все зависит от времени, на которое украинское командование готово отправлять военных для такой подготовки. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг, главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ, сообщает Укринформ.

"Обучение является предметом обсуждения с нашими украинскими друзьями и партнерами. Вчера я обсуждал с Рустемом Умеровым, как мы можем улучшить наши усилия в этом направлении. Есть определенные идеи по подготовке, особенно на уровне ваших штабов батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными" , - заявил генерал.

По его словам, система обучения совершенствуется, но часто остается открытым вопрос времени, на который украинское командование готово привлекать к нему военных с отрывом от выполнения боевых задач.

"Бывает, мы говорим, что нужно шесть недель, а Министерство обороны Украины и Генштаб утверждают, что они могут разрешить только две, три или четыре недели. При этом обе позиции по-своему верны" , - пояснил Фройдинг.

Стороны всегда будут искать компромиссы по сроку учений и объему знаний, который можно передать за ограниченный промежуток времени, добавил военный.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности обучения военных на территории Украины, немецкий генерал отметил, что не видит в этом практических преимуществ.

"Это более рискованно, потому что россияне постараются поразить любые учебные объекты в Украине, где будут находиться военные НАТО. Это потребовало бы от нас гораздо больше организационных усилий" , - пояснил Фройдинг.