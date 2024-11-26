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Росія втратила в Україні ще майже 1500 військових – дані Генштабу

Росія втратила в Україні ще майже 1500 військових – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1480 військових, 20 бронемашин, 19 артсистем, 72 безпілотники та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 733 830 (+1 480) осіб,
  • танків – 9 435 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 19 256 (+20) од,
  • артилерійських систем – 20 806 (+19) од,
  • РСЗВ – 1 254 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 552 (+72) од,
  • крилатих ракет – 2 765 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 042 (+94) од,
  • спеціальної техніки – 3 683 (+2) од.

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