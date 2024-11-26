Росія втратила в Україні ще майже 1500 військових – дані Генштабу

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1480 військових, 20 бронемашин, 19 артсистем, 72 безпілотники та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали: