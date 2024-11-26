Росія втратила в Україні ще майже 1500 військових – дані Генштабу
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1480 військових, 20 бронемашин, 19 артсистем, 72 безпілотники та іншу техніку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 733 830 (+1 480) осіб,
- танків – 9 435 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 19 256 (+20) од,
- артилерійських систем – 20 806 (+19) од,
- РСЗВ – 1 254 (+0) од,
- засобів ППО – 1 004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 552 (+72) од,
- крилатих ракет – 2 765 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 042 (+94) од,
- спеціальної техніки – 3 683 (+2) од.