Close button

Россия потеряла в Украине еще почти 1500 военных – данные Генштаба

Россия потеряла в Украине еще почти 1500 военных – данные Генштаба
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1480 военных, 20 бронемашин, 19 артсистем, 72 беспилотника и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 733 830 (+1 480) человек,
  • танков – 9 435 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 256 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 20 806 (+19) ед,
  • РСЗО – 1 254 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 004 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 552 (+72) ед,
  • крылатых ракет – 2 765 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 042 (+94) ед,
  • специальной техники – 3 683 (+2) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics