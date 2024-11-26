Россия потеряла в Украине еще почти 1500 военных – данные Генштаба

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1480 военных, 20 бронемашин, 19 артсистем, 72 беспилотника и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составили: