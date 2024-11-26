Британія надала Україні ще десятки Storm Shadow – Bloomberg

Уряд Великої Британії нещодавно поставив Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow – відправка відбулась ще до нещодавнього рішення дозволити Україні бити західними ракетами по цілях на території РФ. Про це агентству Bloomberg стало відомо від людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Європейська правда.

Постачання відбулося вперше за прем'єр-міністра Кіра Стармера, який пообіцяв Україні подальшу підтримку у війні проти Росії.

Поставки, про які не було оголошено публічно, відбулися кілька тижнів тому. Вони були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіусу дії.

Ракети були відправлені до нещодавнього рішення США і Британії дозволити Україні бити ракетами дальнього радіусу дії по цілях на території Росії.

Співрозмовники агентства відмовилися сказати, коли саме ракети прибули. Вони не назвали і точну кількість, посилаючись на необхідність оперативної безпеки.

Минулого тижня українські війська вперше випустили британські ракети Storm Shadow по цілях на території Росії – це сталось через день після запуску ATACMS американського виробництва по РФ.

На саміті G20 у Бразилії 20 листопада глава британського уряду Кір Стармер заявив, що його уряд подвоює підтримку України, але відмовився надати конкретну інформацію.