Британия предоставила Украине еще десятки Storm Shadow – Bloomberg

Правительство Великобритании недавно поставило Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow – отправка состоялась еще до недавнего решения разрешить Украине бить западными ракетами по целям на территории РФ. Об этом агентству Bloomberg стало известно от людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Европейская правда.

Поставка состоялась впервые при премьер-министре Кире Стармере, который пообещал Украине дальнейшую поддержку в войне против России.

Поставки, о которых не было объявлено публично, состоялись несколько недель назад. Они были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия.

Ракеты были отправлены до недавнего решения США и Британии разрешить Украине бить ракетами дальнего радиуса действия по целям на территории России.

Собеседники агентства отказались сказать, когда именно ракеты прибыли. Они не назвали и точное количество, ссылаясь на необходимость оперативной безопасности.

На прошлой неделе украинские войска впервые выпустили британские ракеты Storm Shadow по целям на территории России – это произошло через день после запуска ATACMS американского производства по РФ.

На саммите G20 в Бразилии 20 ноября глава британского правительства Кир Стармер заявил, что его правительство удваивает поддержку Украины, но отказался предоставить конкретную информацию.