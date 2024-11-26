У Києві затримали чоловіка, який намагався підірвати поліцейських

У Києві затримали чоловіка, який встановив в орендованій квартирі "розтяжку" з гранатою﻿. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, поліцію сповістили про домашнє насильство — жінка заявила, що її побив хлопець. У телефонній розмові "потерпіла" сказала, що через страх розправи зачинилась у ванній кімнаті, а двері до квартири залишила відчиненими.

Виявилося, що у квартирі на столичному Печерську була встановлена "розтяжка" — увійшовши, поліцейські її помітили та вийшли з помешкання до того, як боєприпас вибухнув. Жоден з них не постраждав.

Згодом правоохоронці затримали 43-річного мешкання Київщини, неодноразово судимого за кримінальні правопорушення.

"Встановлено, що ворожі спецслужби завербували чоловіка через месенджер. За вказівкою куратора він заздалегідь винайняв квартиру, розмістив там камери відеоспостереження для підтвердження своїх дій, заклав вибухівку. А дзвінок на 102 жіночим голосом був фейком, щоб заманити у пастку поліцейських. Порушник переховувався вдома, де його і затримали. Примітно, що за вчинення терористичного акту ворог обіцяв щедро заплатити, проте коштів фігурант так і не отримав" , — стверджують у поліції.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.