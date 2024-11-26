В Киеве задержали мужчину, который пытался взорвать полицейских

В Киеве задержали мужчину, установившего в съемной квартире "растяжку" с гранатой﻿. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, полицию известили о домашнем насилии — женщина заявила, что ее избил парень. В телефонном разговоре "потерпевшая" сказала, что из-за страха расправы закрылась в ванной комнате, а дверь в квартиру оставила открытой.

Оказалось, что в квартире на столичном Печерске была установлена "растяжка" — войдя, полицейские ее заметили и вышли из помещения до взрыва боеприпаса. Ни один из них не пострадал.

Позже правоохранители задержали 43-летнего жителя Киевщины, неоднократно судимого за уголовные правонарушения.

"Установлено, что вражеские спецслужбы завербовали мужчину через мессенджер. По указанию куратора он заранее снял квартиру, разместил там камеры видеонаблюдения для подтверждения своих действий, заложил взрывчатку. А звонок на 102 женским голосом был фейком, чтобы заманить в ловушку полицейских. Нарушитель прятался дома, где его и задержали. Примечательно, что за совершение террористического акта враг обещал щедро заплатить, но средств фигурант так и не получил" , — утверждают в полиции.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.