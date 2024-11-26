У МЗС Німеччини не виключають арешт прем'єра Ізраїлю за ордером МКС

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок не виключає можливий арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Німеччині на підставі ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), повідомляє Deutsche Welle.

"Федеральний уряд дотримується закону, адже ніхто не може бути вище закону" , - зазначила Бербок в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) в Італії у понеділок, 25 листопада.

"Діє незалежність судової влади, яка в даному разі дійшла висновку, що є достатньо доказів для того, щоб зробити цей крок зараз" , - додала вона.

Під час зустрічі міністри G7 обговорюють наслідки рішення МКС щодо Нетаньяху і намагаються виробити спільну позицію щодо арешту прем'єра Ізраїлю у разі його виїзду за кордон.

Нагадаємо, 21 листопада МКС видав ордери на арешт Нетаньяху та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта "за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні у період щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року". Також МКС санкціонував арешт командувача воєнізованого крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа, який, ймовірно, досі живий.

В Офісі Нетаньяху рішення МКС щодо нього та Галанта відкинули, назвавши їх "антисемітськими". США, які не приєдналися до Римського статуту, також негативно відреагували на це рішення.

Тим часом Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галанта є "обов'язковими" і мають бути виконані, зокрема і державами-членами ЄС.

Водночас прем'єр Угорщини Віктор Орбан, чия країна зараз головує в Раді ЄС на ротаційній основі, заявив, що запросить ізраїльського колегу відвідати його країну, попри ордер на арешт МКС. Орбан назвав рішення МКС "обурливо нахабним і цинічним", заявивши, що воно "втручається в конфлікт, що триває... видається за юридичне рішення, але насправді в політичних цілях".