В МИД Германии не исключают арест премьера Израиля по ордеру МКС

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не исключает возможный арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Германии на основании ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МКС), сообщает Deutsche Welle.

"Федеральное правительство соблюдает закон, ведь никто не может быть выше закона" , - отметила Бербок в кулуарах встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в Италии в понедельник, 25 ноября.

"Действует независимость судебной власти, которая в данном случае пришла к выводу, что достаточно доказательств для того, чтобы сделать этот шаг сейчас" , - добавила она.

В ходе встречи министры G7 обсуждают последствия решения МКС по Нетаньяху и пытаются выработать общую позицию по аресту премьера Израиля в случае его выезда за границу.

Напомним, 21 ноября МКС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта "за преступления против человечности и военные преступления, совершенные в период по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере 20 мая 2024 года". Также МКС санкционировал арест командующего военизированным крылом ХАМАСа Мохаммеда Дейфа, который, вероятно, до сих пор жив.

В Офисе Нетаньяху решение МКС в отношении него и Галанта было отвергнуто, назвав их "антисемитскими". США, не присоединившиеся к Римскому уставу, также негативно отреагировали на это решение.

Тем временем Верховный представитель Европейского Союза по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель заявил, что ордера МКС на арест Нетаньяху и Галанта являются "обязательными" и должны быть исполнены, в том числе и государствами-членами ЕС.

В то же время, премьер Венгрии Виктор Орбан, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС на ротационной основе, заявил, что пригласит израильского коллегу посетить его страну, несмотря на ордер на арест МКС. Орбан назвал решение МКС "возмутительно наглым и циничным", заявив, что оно "вмешивается в продолжающийся конфликт... выдается за юридическое решение, но на самом деле в политических целях".