"Швидко виходьте": ГУР оприлюднило розмову військових КНДР у Курській області

Українські розвідники перехопили розмову північнокорейських військових, яких Росія розмістила в Курській області.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні ГУР, повідомляє Українська правда.

Зокрема черговий на рації північний кореєць проводить сеанс перевірки зв’язку та підганяє солдатів.

"Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад" , ― прокричав корейською військовий.

Що відомо про участь військ КНДР у війні

7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.

За третій квартал 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість громадян Північної Кореї, які вказали метою поїздки навчання на тлі повідомлень про перекидання солдатів КНДР для участі у війні проти України.

У Держдепі США заявили, що успіх Росії на полі бою з використанням північнокорейських військових залежатиме від рівня їх інтеграції в російську армію.

Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.

Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.