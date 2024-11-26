"Быстро выходите": ГУР обнародовало разговор военных КНДР в Курской области
Украинские разведчики перехватили разговор северокорейских военных, которых Россия разместила в Курской области. Об этом говорится в сообщении ГУР, сообщает Украинская правда.
В частности дежурный на рации северокореец проводит сеанс проверки связи и подгоняет солдат.
"Быстро выходите! Быстрее, быстрее двигайтесь назад", - прокричал на корейском военный.
Что известно об участии войск КНДР в войне
7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
За третий квартал 2024 года в Россию приехало рекордное количество граждан Северной Кореи, которые указали целью поездки обучение на фоне сообщений о переброске солдат КНДР для участия в войне против Украины.
В Госдепе США заявили, что успех России на поле боя с использованием северокорейских военных будет зависеть от уровня их интеграции в российскую армию.
На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.
Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.