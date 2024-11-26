Міноборони розслідує постачання до ЗСУ неякісних українських мін 120 мм

Міністерство оборони заявило, що активно розслідує причини постачання неякісних 120-міліметрових мін на фронт, повідомляє Українська правда.

"Міністерство оборони 3 тиждень активно займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони бездіє чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ.

Водночас Міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Адже через триваючу російську агресію, інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом" , – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що наразі Міністерство оборони призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи — до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.

Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Повідомляється, що попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їхнього пошкодження.

МОУ зазначає, що за цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

"За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб.

Міністерство оборони наголошує, що є замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони. Водночас виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості" , – зазначили у Міноборони.

Також повідомляється, що міжвідомча комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів на предмет дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання.

Нагадаємо, останнім часом почала курсувати інформація про міни 120-мм калібру, які або не вилітають зі ствола, або не розриваються, або відхиляються від точки прицілювання на сотні метрів. Проблему підсвітили журналісти Юлія Кирієнко та Юрій Бутусов.