Минобороны расследует поставки в ВСУ некачественных украинских мин 120 мм

Министерство обороны заявило, что активно расследует причины поставки некачественных 120-миллиметровых мин на фронт, сообщает Украинская правда.

"Министерство обороны 3 неделю активно занимается расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны бездействует или не реагирует на информацию, которая поступает от военных или появляется, в частности, в СМИ.

В то же время Минобороны работает в закрытом периметре для обеспечения максимальной эффективности и безопасности. Ведь из-за продолжающейся российской агрессии, информация о ходе работы является чувствительной, поэтому остается с ограниченным доступом" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Министерство обороны приостановило использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения - до завершения установления причин нештатного срабатывания.

Партия поставленных боеприпасов изъята для дальнейших исследований. Взамен будут поставлены мины импортного производства.

Сообщается, что предварительные результаты расследования межведомственной комиссии по поставке некачественных минометных мин калибра 120-мм указывают на возможные причины дефектов, в частности некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению.

МОУ отмечает, что по данному факту Государственное бюро расследований начало уголовное производство.

"По результатам работы межведомственной комиссии будут приняты соответствующие кадровые решения в отношении ответственных должностных лиц.

Министерство обороны отмечает, что является заказчиком указанного вида вооружения для Сил обороны. В то же время исполнителем государственного заказа является Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности" , – отметили в Минобороны.

Также сообщается, что межведомственная комиссия проведет инспекцию минометных мин других калибров на предмет соблюдения стандартов производства, качества компонентов и условий их хранения.

Напомним, в последнее время начала курсировать информация о минах 120-мм калибра, которые либо не вылетают из ствола, либо не разрываются, либо отклоняются от точки прицеливания на сотни метров. Проблему подсветили журналисты Юлия Кириенко и Юрий Бутусов.