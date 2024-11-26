Окупанти розстріляли п’ятьох українських військових на Покровському напрямку – ОГП

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу російськими загарбниками п’ятьох полонених військовослужбовців Збройних сил України поблизу села Петрівка Покровського району Донецької області, повідомляє Укрінформ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські загарбники здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.

Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

В ОГП наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.