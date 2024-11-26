Казахстан у 13 разів збільшить експорт нафти в обхід РФ

Казахстан планує відправити цього року 1,5 мільйона тонн своєї нафти трубопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД). Про це заявив міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв, повідомляє Укрінформ.

Країна має намір збільшити поставки до 20 мільйонів тонн нафти на рік, однак терміни досягнення цієї мети не розголошуються, йдеться у матеріалі.

Міністр розповів, що, зважаючи на зростання видобутку нафти і введення нових морських проєктів, у середньостроковій перспективі проводиться робота з розвитку додаткових маршрутів транспортування.

"Напрямок БТД на сьогодні є одним із перспективних, оскільки існує зацікавленість у розвитку і планомірному збільшенні обсягів постачання казахстанської нафти у цьому напрямку як з нашого боку, так і з боку азербайджанських партнерів" , – зазначив Саткалієв.

Очільник Міненергетики зауважив, що за 10 місяців через трубопровід БТД поставлено 1,2 мільйона казахстанської нафти. Спочатку сировину направляють у порт Актау для подальшого транспортування Каспійським морем. Нафта експортується до Італії, Нідерландів, Франції, Греції, Туреччини та інших країн.

За його словами, у майбутньому Казахстан прагне постачати нафту трубопроводом Баку – Супса (Азербайджан – Грузія), можливі постачання на цьому маршруті можуть становити до 3 мільйонів тонн на рік, тоді як пропускна спроможність сягає 5 мільйонів тонн нафти. Використання цього маршруту знаходиться на стадії обговорення і опрацювання.

На додачу до цього, триває робота над проєктом будівництва трубопроводу Ескене – Курик (Казахстан), передбачувана технічна потужність якого може становити 20-30 мільйонів тонн нафти на рік.

Загалом у 2024 році Казахстан планує експортувати 68,8 мільйона тонн (78%) нафти за видобутку 88,4 мільйона тонн. Основну частину нафти (55,4 мільйона тонн) країна хоче поставляти через Каспійський трубопровідний консорціум. У напрямку Атирау – Самара планується експортувати 8,6 мільйона тонн нафти, до Китаю – 1,1 мільйона тонн, в порт Актау – 3,6 мільйона тонн.

Нагадаємо, Казахстан збільшив експорт нафти в обхід Росії у першому кварталі 2023 року у зв’язку з бажанням скоротити залежність від РФ.