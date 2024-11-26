Казахстан в 13 раз увеличит экспорт нефти в обход РФ

Казахстан планирует отправить в этом году 1,5 миллиона тонн своей нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, сообщает Укринформ.

Страна намерена увеличить поставки до 20 миллионов тонн нефти в год, однако сроки достижения этой цели не разглашаются, говорится в материале.

Министр рассказал, что, учитывая рост добычи нефти и введение новых морских проектов, в среднесрочной перспективе проводится работа по развитию дополнительных маршрутов транспортировки.

"Направление БТД на сегодняшний день является одним из перспективных, поскольку существует заинтересованность в развитии и планомерном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в этом направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров" , - отметил Саткалиев.

Глава Минэнергетики отметил, что за 10 месяцев через трубопровод БТД поставлено 1,2 миллиона казахстанской нефти. Сначала сырье направляется в порт Актау для дальнейшей транспортировки по Каспийскому морю. Нефть экспортируется в Италию, Нидерланды, Францию, Грецию, Турцию и другие страны.

По его словам, в будущем Казахстан стремится поставлять нефть по трубопроводу Баку – Супса (Азербайджан – Грузия), возможные поставки на этом маршруте могут составлять до 3 миллионов тонн в год, тогда как пропускная способность достигает 5 миллионов тонн нефти. Использование этого маршрута находится на стадии обсуждения и проработки.

Вдобавок к этому продолжается работа над проектом строительства трубопровода Эскене – Курик (Казахстан), предполагаемая техническая мощность которого может составлять 20-30 миллионов тонн нефти в год.

В 2024 году Казахстан планирует экспортировать 68,8 миллиона тонн (78%) нефти по добыче 88,4 миллиона тонн. Основную часть нефти (55,4 миллиона тонн) страна хочет поставлять через Каспийский трубопроводный консорциум. По направлению Атырау – Самара планируется экспортировать 8,6 миллиона тонн нефти, в Китай – 1,1 миллиона тонн, в порт Актау – 3,6 миллиона тонн.

Напомним, Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России в первом квартале 2023 г. в связи с желанием сократить зависимость от РФ.