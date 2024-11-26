Енергетики посилили графіки відключення електрики у Києві та низці регіонів

"Укренерго" з 13:00 додає ще одну черга відключень у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.﻿ Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК, повідомляє Ділова столиця.

Київ:

1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Київщина:

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Одещина:

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Дніпропетровщина:

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.