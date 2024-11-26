Энергетики ужесточили графики отключения электричества в Киеве и ряде регионов

"Укрэнерго" с 13:00 добавляет еще одну очередь отключений в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

Киев:

1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Киевщина:

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Одесщина:

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Днепропетровщина:

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.