Энергетики ужесточили графики отключения электричества в Киеве и ряде регионов
"Укрэнерго" с 13:00 добавляет еще одну очередь отключений в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.
Киев:
1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Киевщина:
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Одесщина:
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Днепропетровщина:
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.