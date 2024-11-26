Залужний лідирує у рейтингу можливих кандидатів у президенти
Колишній головнокомандувач, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний є лідером у кількох можливих варіаціях під час виборів президента України. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив Центр "Соціальний моніторинг" у вівторок, 26 листопада, повідомляє Дзеркало тижня.
Це перше соціальне дослідження, проведене з початку широкомасштабного вторгнення РФ, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни.
Так, у громадян спитали, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, за кого б ви проголосували? Відповіді були такими:
- Валерій Залужний – 27%;
- Володимир Зеленський – 16%;
- Петро Порошенко – 7%;
- Кирило Буданов – 6%;
- Дмитро Разумков – 4%;
- Юлія Тимошенко – 4%;
- Андрій Білецький – 3%;
- Сергій Притула – 2%;
- Віталій Кличко – 2%;
- Олексій Арестович – 1%;
- Юрій Бойко – 1%;
- Володимир Гройсман – 1%
- Інший кандидат – 3%.
У цьому випадку важко відповісти було 15%, а взагалі б не брали участь у виборах – 10%.
Крім того, в громадян запитали, якби можна було вказати ще одного кандидата, кого б ви обрали? Відповідь була такою:
- Валерій Залужний – 15%;
- Кирило Буданов – 12%;
- Володимир Зеленський – 6%;
- Сергій Притула – 4%;
- Дмитро Разумков – 3%;
- Петро Порошенко – 3%;
- Юлія Тимошенко – 3%;
- Андрій Білецький – 3%;
- Віталій Кличко – 2%;
- Володимир Гройсман – 2%;
- Олексій Арестович – 2%;
- Юрій Бойко – 2%;
- інший кандидат – 3%.
Відповідаючи на це питання, 27% було важко сказати, кого б вони обрали. Ще 14% не голосували б.
Відповідно загальна ситуація виглядає сьогодні так:
- Валерій Залужний – 42%;
- Володимир Зеленський – 22%;
- Кирило Буданов – 18%;
- Петро Порошенко – 10%;
- Дмитро Разумков – 7%;
- Юлія Тимошенко – 6%;
- Сергій Притула – 6%;
- Андрій Білецький – 6%;
- Віталій Кличко – 4%;
- Олексій Арестович – 3%;
- Юрій Бойко – 3%;
- Володимир Гройсман – 2%.
Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю серед 1200 респондентів 15-21 листопада.