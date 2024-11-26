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Залужний лідирує у рейтингу можливих кандидатів у президенти

Залужний лідирує у рейтингу можливих кандидатів у президенти
Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Колишній головнокомандувач, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний є лідером у кількох можливих варіаціях під час виборів президента України. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив Центр "Соціальний моніторинг" у вівторок, 26 листопада, повідомляє Дзеркало тижня.

Це перше соціальне дослідження, проведене з початку широкомасштабного вторгнення РФ, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни.

Так, у громадян спитали, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, за кого б ви проголосували? Відповіді були такими:

  • Валерій Залужний – 27%;
  • Володимир Зеленський – 16%;
  • Петро Порошенко – 7%;
  • Кирило Буданов – 6%;
  • Дмитро Разумков – 4%;
  • Юлія Тимошенко – 4%;
  • Андрій Білецький – 3%;
  • Сергій Притула – 2%;
  • Віталій Кличко – 2%;
  • Олексій Арестович – 1%;
  • Юрій Бойко – 1%;
  • Володимир Гройсман – 1%
  • Інший кандидат – 3%.

У цьому випадку важко відповісти було 15%, а взагалі б не брали участь у виборах – 10%.

Крім того, в громадян запитали, якби можна було вказати ще одного кандидата, кого б ви обрали? Відповідь була такою:

  • Валерій Залужний – 15%;
  • Кирило Буданов – 12%;
  • Володимир Зеленський – 6%;
  • Сергій Притула – 4%;
  • Дмитро Разумков – 3%;
  • Петро Порошенко – 3%;
  • Юлія Тимошенко – 3%;
  • Андрій Білецький – 3%;
  • Віталій Кличко – 2%;
  • Володимир Гройсман – 2%;
  • Олексій Арестович – 2%;
  • Юрій Бойко – 2%;
  • інший кандидат – 3%.

Відповідаючи на це питання, 27% було важко сказати, кого б вони обрали. Ще 14% не голосували б.

Відповідно загальна ситуація виглядає сьогодні так:

  • Валерій Залужний – 42%;
  • Володимир Зеленський – 22%;
  • Кирило Буданов – 18%;
  • Петро Порошенко – 10%;
  • Дмитро Разумков – 7%;
  • Юлія Тимошенко – 6%;
  • Сергій Притула – 6%;
  • Андрій Білецький – 6%;
  • Віталій Кличко – 4%;
  • Олексій Арестович – 3%;
  • Юрій Бойко – 3%;
  • Володимир Гройсман – 2%.

Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю серед 1200 респондентів 15-21 листопада.

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