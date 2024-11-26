Залужный лидирует в рейтинге возможных кандидатов в президенты

Бывший главнокомандующий, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является лидером нескольких возможных вариаций во время выборов президента Украины Такие данные социологического исследования обнародовал Центр «Социальный мониторинг» во вторник, 26 ноября, передает корреспондент ZN.UA, сообщает Зеркало недели.

Это первое социальное исследование, проведенное с начала широкомасштабного вторжения РФ, демонстрирующее электоральные склонности украинцев во время великой войны.

Так, у граждан спросили, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, за кого бы вы проголосовали?

Валерий Залужный – 27%;

Владимир Зеленский – 16%;

Петр Порошенко – 7%;

Кирилл Буданов – 6%;

Дмитрий Разумков – 4%;

Юлия Тимошенко – 4%;

Андрей Белецкий – 3%;

Сергей Притула – 2%;

Виталий Кличко – 2%;

Алексей Арестович – 1%;

Юрий Бойко – 1%;

Владимир Гройсман – 1%

Другой кандидат – 3%.

В этом случае затруднились ответить 15%, а вообще бы не участвовали в выборах – 10%.

Кроме того, у граждан спросили, если бы можно было указать еще одного кандидата, кого бы вы избрали?

Валерий Залужный – 15%;

Кирилл Буданов – 12%;

Владимир Зеленский – 6%;

Сергей Притула – 4%;

Дмитрий Разумков – 3%;

Петр Порошенко – 3%;

Юлия Тимошенко – 3%;

Андрей Белецкий – 3%;

Виталий Кличко – 2%;

Владимир Гройсман – 2%;

Алексей Арестович – 2%;

Юрий Бойко – 2%;

другой кандидат – 3%.

Отвечая на этот вопрос, 27% затруднились сказать, кого бы они избрали. Еще 14% не голосовали бы.

Соответственно, общая ситуация выглядит сегодня так:

Валерий Залужный – 42%;

Владимир Зеленский – 22%;

Кирилл Буданов – 18%;

Петр Порошенко – 10%;

Дмитрий Разумков – 7%;

Юлия Тимошенко – 6%;

Сергей Притула – 6%;

Андрей Белецкий – 6%;

Виталий Кличко – 4%;

Алексей Арестович – 3%;

Юрий Бойко – 3%;

Владимир Гройсман – 2%.

Опрос проведен методом телефонных интервью среди 1200 респондентов 15-21 ноября.