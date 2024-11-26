Зеленський про нічну атаку: У безпілотниках було 16000 іноземних компонентів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішня масована атака РФ дронами була можливою, бо Росія обходить санкції через різні схеми, повідомляє Радіо Свобода.

"188 безпілотників. У кожному – 85 іноземних компонентів. Це майже 16000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми.

Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію" , – йдеться у повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі.

Зеленський нагадав, що цієї ночі Росія атакувала Україну, випустивши рекордну кількість ударних дронів – 188.

"На жаль, є пошкодження нашої критичної інфраструктури. Складна ситуація зараз у Тернополі. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики" , – зазначив він.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові в ніч на 26 листопада атакували Україну чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей, а також випустили рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу – 188.

Україна не вперше звертає увагу на іноземні компоненти в озброєнні, яким РФ атакує, що вказує на здатність Москви обходити запроваджені Заходом санкції.

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