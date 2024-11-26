Зеленский о ночной атаке: В беспилотниках было 16000 иностранных компонентов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя массированная атака РФ дронами была возможна, потому что Россия обходит санкции из-за разных схем, сообщает Радио Свобода.

"188 беспилотников. В каждом – 85 иностранных компонентов. Это почти 16000 компонентов, без которых они не летали бы. Такие атаки возможны только потому, что преступник обходит санкции, Россия обходит санкции из-за разных схем.

Спасибо всем в мире, кто блокирует такие поставки, но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Должны остановить российскую агрессию" , - говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. ﻿

Зеленский напомнил, что этой ночью Россия атаковала Украину, выпустив рекордное количество ударных дронов – 188.

"К сожалению, есть повреждение нашей критической инфраструктуры. Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества" , – отметил он .

По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные в ночь на 26 ноября атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей, а также выпустили рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа - 188.

Украина не в первый раз обращает внимание на иностранные компоненты в вооружении, которым РФ атакует, что указывает на способность Москвы обходить введенные Западом санкции.

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