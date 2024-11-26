Майже 40% українців підтримують дистанційне голосування на виборах – опитування

Більшість українців не підтримують запровадження електронного голосування на виборах. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг", повідомляє Ліга.net.

Так, на запитання, чи підтримують вони запровадження електронного голосування на всій території України, 17% відповіли, що однозначно підтримують, ще 21% опитаних сказали, що скоріше підтримують.

Водночас 19% заявили, що скоріше не підтримують, а 39% – однозначно не підтримують. 5% опитаних стверджують, що їм важко відповісти.

На запитання щодо запровадження електронного голосування для українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, дещо інші відповіді.

20% респондентів заявили, що однозначно підтримують, 27% – скоріше підтримують. 14% висловилися, що скоріше не підтримують, а 33% – однозначно не підтримують. 6% опитаних сказали, що їм важко відповісти.

Водночас 33% опитаних підтримують проведення виборів під час воєнного стану. 64% вважають, що вибори можна проводити лише після завершення воєнного стану. 4% опитаних стверджують, що їм важко відповісти.

А якщо вибори є умовою з боку міжнародних партнерів для продовження підтримки, то їх проведення підтримують майже третина українців (27%). 62% опитаних висловилися проти. Ще 11% респондентів заявили, що їм важко відповісти.

Опитування проведене Центром "Соціальний моніторинг" на замовлення American Political Services, LLC. Метод дослідження – телефонне інтерв'ю. Всього опитано 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Опитування проводилося 15-21 листопада 2024 року. Похибка становить +-1,8-2,9%.