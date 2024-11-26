Почти 40% украинцев поддерживают дистанционное голосование на выборах – опрос

Большинство украинцев не поддерживают введение электронного голосования на выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", сообщает Лига.net.

Так, на вопрос, поддерживают ли они введение электронного голосования по всей территории Украины, 17% ответили, что однозначно поддерживают, еще 21% опрошенных сказали, что скорее поддерживают.

В то же время 19% заявили, что скорее не поддерживают, а 39% – однозначно не поддерживают. 5% опрошенных утверждают, что затрудняются ответить.

На вопрос о введении электронного голосования для украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях или за границей, несколько другие ответы.

20% респондентов заявили, что однозначно поддерживают, 27% – скорее поддерживают. 14% высказались, что скорее не поддерживают, а 33% – однозначно не поддерживают. 6% опрошенных сказали, что им трудно ответить.

При этом 33% опрошенных поддерживают проведение выборов во время военного положения. 64% считают, что выборы можно проводить только после завершения военного положения. 4% опрошенных утверждают, что им трудно ответить.

А если выборы являются условием международных партнеров для продолжения поддержки, то их проведение поддерживают почти треть украинцев (27%). 62% опрошенных высказались против. Еще 11% респондентов заявили, что им трудно ответить.

Опрос проведен Центром "Социальный мониторинг" по заказу American Political Services, LLC. Метод исследования – телефонное интервью. Всего опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна для населения Украины от 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Опрос проводился 15-21 ноября 2024 года. Погрешность составляет +-1,8-2,9%.