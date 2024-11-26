Опитування показало, що більшість українців за початок переговорів про заморожування війни

Більшість українців вважають, що війна, розв’язана Росією проти України триватиме ще понад рік. При цьому думки про те, що потрібно починати перемовини про заморожування війни, притримуються більше опитаних, ніж тих, хто думає навпаки. Такі дані під час пресконференції 26 листопада оприлюднив Центр «Соціальний моніторинг», повідомляє Дзеркало тижня.

«Настрої людей про тривалість війни понад рік відображають інформаційне тло, яке поширюється в суспільстві останнім часом. Воно вказує водночас і на готовність до мобілізації - не лише військової, а й моральної, економічної та принципі готовність приймати незручності, зумовлені війною, ще певний час» , – зазначив директор Центру «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук.

Так, на питання, скільки часу ще триватиме війна, громадяни відповіли так:

понад рік – 47%;

до року – 18%;

до шести місяців – 11%;

до трьох місяців – 9%;

важко відповісти – 16%.

Громадян також попросили вказати, як вони ставляться до висловлювань. Зокрема, з тим, що «Перемогою у війні має стати вихід на конституційні кордони 1991 року, незалежно від ціни. Тому я, мої друзі та близькі родичі теж мають воювати, аби досягти зазначеної мети»:

повністю згодні – 18%;

скоріше згодні – 21%;

скоріше не згодні – 20%;

категорично не згодні – 36%;

важко відповісти – 6%.

З виразом «Мають розпочатися перемовини щодо заморожування бойових дій. Адже наша країна зазнала великих втрат»:

повністю згодні – 34%

скоріше згодні – 30%;

скоріше не згодні – 13%;

категорично не згодні – 19%;

важко відповісти 4%.

Соціологи підкреслили, що маючи на увазі переговори, вони не говорили про їх умови чи результат, а мали на увазі переговори як факт.

«Навіть конфігурація питання про замороження конфлікту сприймається українцями більше на користь України і сам факт таких розмов розглядають, як позитив» , – зазначив Дмитрук.

З тезою «Війна має тривати до повної перемоги. Але воювати мають інші, а не мої близькі»:

повністю згодні – 10%;

скоріше згодні – 9%;

скоріше не згодні – 28%;

категорично не згодні – 44%;

важко відповісти – 10%.

У громадян також запитали, чи є для них прийнятним рішення про «заморожування війни» та початок переговорів з врегулюванням конфлікту? На думку українців, таке рішення та початок перемовин:

дуже потрібні – 30%;

можливо потрібні – 31%;

скоріше недоречні – 11%;

за жодних обставин це не прийнятне – 24%;

важко відповісти – 4%.

Соціологічне дослідження проведено Центром «Соціальний моніторинг» на замовлення American Political Services методом телефонного інтерв'ю серед 1200 респондентів. Дослідження проводилось з 15 по 21 листопада 2024 року. Ймовірність похибки опитування складає 1,8-2,9%.

Згідно з даними опитування, після закінчення війни в Україні серед основних пріоритетів розвитку держави громадяни в трійку пріоритетів включають відновлення ядерного статусу держави, водночас вступ до НАТО є лише на сьомому місці. Вступ до НАТО, як і до ЄС, навіть не увійшли в першу п'ятірку пріоритетів.