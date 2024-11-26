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Опрос показал, что большинство украинцев за начало переговоров о заморозке войны

Опрос показал, что большинство украинцев за начало переговоров о заморозке войны
Фото: Pixabay

Большинство украинцев считают, что война, развязанная Россией против Украины, продлится еще более года. При этом мнения о том, что нужно начинать переговоры о замораживании войны, придерживаются больше опрошенных, чем думающих наоборот. Такие данные во время пресс-конференции 26 ноября обнародовал Центр «Социальный мониторинг», сообщает Зеркало недели.

«Настроения людей о продолжительности войны более года отражают информационный фон, распространяющийся в обществе в последнее время. Оно указывает одновременно и на готовность к мобилизации - не только военной, но и моральной, экономической и готовности принимать неудобства, обусловленные войной, еще некоторое время», – отметил директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук.

Так, на вопрос, сколько времени еще будет продолжаться война, граждане ответили так:

  • свыше года – 47%;
  • до года – 18%;
  • до шести месяцев – 11%;
  • до трех месяцев – 9%;
  • затруднились ответить – 16%.
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Граждан также попросили указать, как они относятся к высказываниям. В частности, с тем, что «Победой в войне должен стать выход на конституционные границы 1991 года, независимо от цены. Поэтому я, мои друзья и близкие родственники тоже должны воевать, чтобы достичь указанной цели»:

  • полностью согласны – 18%;
  • скорее согласны – 21%;
  • скорее не согласны – 20%;
  • категорически не согласны – 36%;
  • затруднились ответить – 6%.

С выражением «Должны начаться переговоры о замораживании боевых действий. Ведь наша страна понесла большие потери»:

  • полностью согласны – 34%
  • скорее согласны – 30%;
  • скорее не согласны – 13%;
  • категорически не согласны – 19%;
  • затруднились ответить 4%.
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Социологи подчеркнули, что, имея в виду переговоры, они не говорили об их условиях или результате, а имели в виду переговоры как факт.

«Даже конфигурация вопроса о заморозке конфликта воспринимается украинцами больше в пользу Украины и сам факт таких разговоров рассматривают как позитив», – отметил Дмитрук.

С тезисом «Война должна продолжаться до полной победы. Но воевать должны другие, а не мои близкие»:

  • полностью согласны – 10%;
  • скорее согласны – 9%;
  • скорее не согласны – 28%;
  • категорически не согласны – 44%;
  • затруднились ответить – 10%.

У граждан также спросили, является ли для них приемлемым решение о «замораживании войны» и начале переговоров по урегулированию конфликта? По мнению украинцев, такое решение и начало переговоров:

  • очень нужные – 30%;
  • возможно, нужны – 31%;
  • скорее неуместны – 11%;
  • ни при каких обстоятельствах это не приемлемо – 24%;
  • затруднились ответить – 4%.
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Социологическое исследование проведено Центром «Социальный мониторинг» по заказу American Political Services методом телефонного интервью среди 1200 респондентов. Исследование проводилось с 15 по 21 ноября 2024 года. Вероятность погрешности опроса составляет 1,8–2,9%.

Согласно данным опроса, после окончания войны в Украине среди основных приоритетов развития государства граждане в тройку приоритетов включают восстановление ядерного статуса государства, в то же время вступление в НАТО только на седьмом месте. Вступление в НАТО, как и в ЕС, даже не вошло в первую пятерку приоритетов.

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