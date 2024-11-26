Опрос показал, что большинство украинцев за начало переговоров о заморозке войны

Большинство украинцев считают, что война, развязанная Россией против Украины, продлится еще более года. При этом мнения о том, что нужно начинать переговоры о замораживании войны, придерживаются больше опрошенных, чем думающих наоборот. Такие данные во время пресс-конференции 26 ноября обнародовал Центр «Социальный мониторинг», сообщает Зеркало недели.

«Настроения людей о продолжительности войны более года отражают информационный фон, распространяющийся в обществе в последнее время. Оно указывает одновременно и на готовность к мобилизации - не только военной, но и моральной, экономической и готовности принимать неудобства, обусловленные войной, еще некоторое время» , – отметил директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук.

Так, на вопрос, сколько времени еще будет продолжаться война, граждане ответили так:

свыше года – 47%;

до года – 18%;

до шести месяцев – 11%;

до трех месяцев – 9%;

затруднились ответить – 16%.

Граждан также попросили указать, как они относятся к высказываниям. В частности, с тем, что «Победой в войне должен стать выход на конституционные границы 1991 года, независимо от цены. Поэтому я, мои друзья и близкие родственники тоже должны воевать, чтобы достичь указанной цели»:

полностью согласны – 18%;

скорее согласны – 21%;

скорее не согласны – 20%;

категорически не согласны – 36%;

затруднились ответить – 6%.

С выражением «Должны начаться переговоры о замораживании боевых действий. Ведь наша страна понесла большие потери»:

полностью согласны – 34%

скорее согласны – 30%;

скорее не согласны – 13%;

категорически не согласны – 19%;

затруднились ответить 4%.

Социологи подчеркнули, что, имея в виду переговоры, они не говорили об их условиях или результате, а имели в виду переговоры как факт.

«Даже конфигурация вопроса о заморозке конфликта воспринимается украинцами больше в пользу Украины и сам факт таких разговоров рассматривают как позитив» , – отметил Дмитрук.

С тезисом «Война должна продолжаться до полной победы. Но воевать должны другие, а не мои близкие»:

полностью согласны – 10%;

скорее согласны – 9%;

скорее не согласны – 28%;

категорически не согласны – 44%;

затруднились ответить – 10%.

У граждан также спросили, является ли для них приемлемым решение о «замораживании войны» и начале переговоров по урегулированию конфликта? По мнению украинцев, такое решение и начало переговоров:

очень нужные – 30%;

возможно, нужны – 31%;

скорее неуместны – 11%;

ни при каких обстоятельствах это не приемлемо – 24%;

затруднились ответить – 4%.

Социологическое исследование проведено Центром «Социальный мониторинг» по заказу American Political Services методом телефонного интервью среди 1200 респондентов. Исследование проводилось с 15 по 21 ноября 2024 года. Вероятность погрешности опроса составляет 1,8–2,9%.

Согласно данным опроса, после окончания войны в Украине среди основных приоритетов развития государства граждане в тройку приоритетов включают восстановление ядерного статуса государства, в то же время вступление в НАТО только на седьмом месте. Вступление в НАТО, как и в ЕС, даже не вошло в первую пятерку приоритетов.