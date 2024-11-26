"Укренерго" оприлюднило графіки відключень на середу

В Україні у середу, 27 листопада, продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Світло будуть вимикати протягом усього дня. З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Завтра, 27 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

7:00 – 20:00 – одна черга відключень

В "Укренерго" нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Українців просять не вмикати по декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.