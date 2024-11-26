"Укрэнерго" обнародовало графики отключений на среду
В Украине в среду, 27 ноября, продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в течение всего дня. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Завтра, 27 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:
- 7:00 – 20:00 – одна очередь отключений
В "Укрэнерго" напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Также следует отметить, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.