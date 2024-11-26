"Укрэнерго" обнародовало графики отключений на среду

В Украине в среду, 27 ноября, продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в течение всего дня.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Завтра, 27 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

7:00 – 20:00 – одна очередь отключений

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Также следует отметить, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.