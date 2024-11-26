Європі потрібно "прокинутися", щоб виграти гонку озброєнь - топ-адмірал НАТО

Європа повинна діяти швидше та ризиковіше у питаннях оборони. Це може допомогти в новій глобальній гонитві озброєнь, заявив командувач Об'єднаних сил НАТО з трансформації адмірал П'єр Вандьє. З посиланням на його інтерв'ю Politico, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Європа не зможе виграти майбутню війну озброєнь, дотримуючись правил, які вона нав'язала собі сьогодні" , - заявив він.

За його словами, наразі європейські виробники зіштовхуються з "надмірним виконанням вимог". Однак Євросоюз повинен зрозуміти, що для продовження гонки озброєнь необхідно змінити правила гри.

На його думку, необхідно прискорити програми озброєння. Зокрема, він нагадав що у Франції фрегати роками чекають необхідного оновлення бойового режиму, а деякі американські військові кораблі можна модернізувати щодня.

"Якщо ви хочете залишитися в гонці озброєнь, змініть свої правила" , - підкреслив він.

Раніше повідомлялось, що російські ракети та дрони не одноразово залітали у повітряний простір країн НАТО. Окрім цього російський диктатор Володимир Путін заявляв, що його країна готова атакувати американські, британські та французькі військові об'єкти. Таку заяву він озвучив після того, як Україна отримала дозвіл від партнерів завдавати ударів по території РФ переданими ракетами.

При цьому голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що росіяни нібито не становлять для НАТО тієї загрози, яка була в лютому 2022 року. Він вважає, що якість російської армії наразі погіршилась.