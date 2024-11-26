Европе нужно "проснуться", чтобы выиграть гонку вооружений - топ-адмирал НАТО

Европа должна действовать быстрее и рискованнее в вопросах обороны. Это может помочь в новой глобальной гонке вооружений.﻿ Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье. Со ссылкой на его интервью Politico, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Европа не сможет выиграть предстоящую войну вооружений, соблюдая правила, которые она навязала себе сегодня" , - заявил он.

По его словам, европейские производители сталкиваются с "чрезмерным выполнением требований". Однако Евросоюз должен понять, что для продолжения гонки вооружений необходимо изменить правила игры.

По его мнению, необходимо ускорить программы вооружения. В частности, он напомнил, что во Франции фрегаты годами ждут необходимого обновления боевого режима, а некоторые американские военные корабли можно модернизировать ежедневно.

"Если вы хотите остаться в гонке вооружений, измените свои правила" , – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские ракеты и дроны не раз залетали в воздушное пространство стран НАТО. Кроме этого, российский диктатор Владимир Путин заявлял, что его страна готова атаковать американские, британские и французские военные объекты. Такое заявление он озвучил после того, как Украина получила разрешение от партнеров наносить удары по территории РФ переданными ракетами.

При этом глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что россияне якобы не представляют для НАТО той угрозы, которая была в феврале 2022 года. Он считает, что качество российской армии ухудшилось.