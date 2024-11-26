У Раді хочуть звільнення Умєрова: зареєструвано постанову

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони України﻿. Про це йдеться на сайті парламенту, повідомляє Ділова столиця.

Постанову зареєстрував народний депутат Олексій Гончаренко з фракції "Європейська Солідарність".

Гончаренко стверджує, що Міністерство оборони під керівництвом Умєрова не змогло "нормально виробити боєприпаси".

Напередодні Міністерство оборони відкликало вітчизняні снаряди для мінометів калібру 120 мм. До того в мережі почали розповідати, що ці снаряди не вибухають і не долітають до цілі.

Раніше журналісти ТСН отримали від військових відео несправного спрацювання снарядів. За їхніми даними, проблема стосувалася різних ділянок фронту і тисяч мін. Перші скарги, мовляв, почали з’являтися на початку листопада.

Також відео з неякісними мінами публікував "Цензор.НЕТ". Напередодні головний редактор видання Юрій Бутусов розповів, що з фронту відкликають 100 тисяч снарядів калібру 120 мм.

За його словами, після того, як він розказав про проблему зі снарядами, "почалися комісії, перевірки, службові розслідування, почалася велика бюрократична робота".

У Міноборони кажуть, що відсутність їхніх коментарів у публічному просторі не означає, що міністерство "нічого не робить чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи з'являється, зокрема, у ЗМІ".

За попередніми результатами розслідування, можливими причинами дефектів можуть бути, зокрема, неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їхнього пошкодження.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження, а щодо відповідальних посадовців обіцяють ухвалити "відповідні кадрові рішення". Крім того, перевірять якість мінометних мін інших калібрів.