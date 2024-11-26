В Раде хотят увольнения Умерова: зарегистрировано постановление

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны Украины﻿. Об этом говорится на сайте парламента, сообщает Деловая столица.

Постановление зарегистрировал народный депутат Алексей Гончаренко из фракции "Европейская солидарность".

Гончаренко утверждает, что Министерство обороны под руководством Умерова не смогло "нормально производить боеприпасы".

Накануне Министерство обороны отозвало отечественные снаряды минометов калибра 120 мм. К тому же в сети начали рассказывать, что эти снаряды не взрываются и не долетают до цели.

Ранее журналисты ТСН получили от военных видео неисправного срабатывания снарядов. По их данным, проблема касалась разных участков фронта и тысяч мин. Первые жалобы, по их словам, начали появляться в начале ноября.

Также видео с некачественными минами публиковал "Цензор.НЕТ". Накануне главный редактор издания Юрий Бутусов рассказал, что с фронта отзывают 100 тысяч снарядов калибра 120 мм.

По его словам, после того, как он рассказал о проблеме со снарядами, "начались комиссии, проверки, служебные расследования, началась большая бюрократическая работа".

В Минобороны говорят, что отсутствие их комментариев в публичном пространстве не означает, что министерство "ничего не делает или не реагирует на информацию, которая поступает от военных или появляется, в частности, в СМИ".

По предварительным результатам расследования вероятными причинами дефектов могут быть, в частности, некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство, а по поводу ответственных должностных лиц обещают принять "соответствующие кадровые решения". Кроме того, проверят качество минометных мин других калибров.