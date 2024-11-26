Запорізькій ОВА виділили додаткові 203 млн грн на будівництво укріплень

Кабінет міністрів перерозподілив кошти і спрямував додаткове фінансування укріплень на Запоріжжі. Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє Радіо Свобода.

«Перерозподілено кошти (залишок економії коштів), виділені рішеннями Уряду з резервного фонду державного бюджету Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій та Черкаській обласним військовим адміністраціям, в обсязі 258 млн 230,352 тисяч гривень» , – заявив він.

Мельничук пояснив, що це зробили для спрямування 203 мільйонів 349 187 гривень Запорізькій обласній військовій адміністрації на «будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень».

За словами посадовця, уряд скоротив фінансування низці областей. Різницю між потребою Запорізької ОВА та вивільненими коштами за розпорядженням в сумі 54 мільйони 881 165 гривень повернули до резервного фонду державного бюджету.

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