Запорожской ОВА выделили дополнительные 203 млн грн на строительство укреплений

Кабинет министров перераспределил средства и направил дополнительное финансирование укреплений в Запорожье. Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, сообщает Радио Свобода.

«Перераспределены средства (остаток экономии средств), выделенные решениями Правительства из резервного фонда государственного бюджета Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Черновицкой и Черкасской областным военным администрациям, в объеме 258 млн 230,352 тысяч гривен» , – заявил он.

Мельничук объяснил, что это сделали для направления 203 миллиона 349 187 гривен Запорожской областной военной администрации на «строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонных рубежей, устройство системы невзрывных заграждений».

По словам чиновника, правительство сократило финансирование в ряде областей. Разницу между потребностью Запорожской ОВА и высвобожденными средствами по распоряжению в сумме 54 миллиона 881 165 гривен вернули в резервный фонд государственного бюджета.

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