ЗСУ поранили генерала та вбили кількох офіцерів армії КНДР на Курщині - FT

У Мар'їно, що у Курській області, внаслідок удару по санаторію був поранений північнокорейський генерал. Ще декілька офіцерів армії КНДР загинули. З посиланням на Financial Times, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як розповіло джерело видання, удар по Мар'їно був одним з тих, які націлені на північнокорейців у Курській області протягом останнього тижня. За його словами, українські сили шукали місця дислокації корейців, адже яких росіяни розосередили їх.

Як пише Financial Times, особу північнокорейського генерала не розкривають. Однак раніше було відомо, що Північна Корея направила генерал-полковника Кім Чен Бока, щоб той контролював підрозділи спеціального призначення "Штормовий корпус".

Підтвердити, що саме він отримав поранення у Мар'їно неможливо.