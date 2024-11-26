Уряд Ізраїлю погодив угоду про припинення вогню в Лівані

Кабінет міністрів Ізраїлю погодив угоду про припинення вогню у Лівані, яку подав на розгляд прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу. З посиланням на The Guardian, повідомляє Ділова столиця.

Нетаньягу під час свого звернення заявив, що винесе угоду на розгляд, однак, за даними ЗМІ, урядовці її погодили.

Прем'єр Ізраїлю не надав жодних подробиць про угоду і не зрозуміло, коли припинення вогню набуде чинності. Раніше ліванські ЗМІ повідомляли, що режим припинення вогню набуде чинності в середу, 27 листопада.

Нетаньягу попередив, що Ізраїль "рішуче відповість на будь-яке порушення" угоди з боку ліванського терористичного угруповання "Хезболла".

"За кожне порушення ми будемо атакувати потужно" , — сказав він.

За його словами, "Хезболла" вже "не та", оскільки Ізраїль відкинув угруповання "на десятиліття назад". Зокрема були ліквідовані ватажки терористів, зокрема і багаторічний лідер "Хезболли" Хасан Насралла.

"Ми знищили більшість ракет і снарядів. Ми вбили тисячі терористів, знищили підпілля та терористичну інфраструктуру біля наших кордонів" , — зазначив він.

Голова уряду підкреслив, що ця угода про припинення вогню не вплине на війну Ізраїлю проти ХАМАС у Газі. Документ, за його словами, ще більше ізолює ХАМАС у Газі та дозволить Ізраїлю сконцентрувати свою увагу на Ірані.

Нетаньягу каже, що Ізраїль "гарантує", що Газа більше не буде "загрозою", і обіцяє безпечно повернути жителів північних частин Ізраїлю.