Правительство Израиля согласовало соглашение о прекращении огня в Ливане

Кабинет министров Израиля согласовал соглашение о прекращении огня в Ливане, которое подал на рассмотрение премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Со ссылкой на The Guardian, сообщает Деловая столица.

Нетаньяху во время своего обращения заявил, что вынесет соглашение на рассмотрение, однако, по данным СМИ, чиновники его согласовали.

Премьер Израиля не предоставил никаких подробностей о соглашении и не ясно, когда прекращение огня вступит в силу. Ранее ливанские СМИ сообщали, что режим прекращения огня вступит в силу в среду, 27 ноября.

Нетаньяху предупредил, что Израиль "решительно ответит на любое нарушение" соглашения со стороны ливанской террористической группировки "Хезболла".

"За каждое нарушение мы будем атаковать мощно" , — сказал он.

По его словам, "Хезболла" уже "не та", поскольку Израиль отбросил группировку "на десятилетия назад". В частности, были ликвидированы главари террористов, в том числе и многолетний лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

"Мы уничтожили большинство ракет и снарядов. Мы убили тысячи террористов, уничтожили подполье и террористическую инфраструктуру у наших границ" , — отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что это соглашение о прекращении огня не повлияет на войну Израиля против ХАМАС в Газе. Документ, по его словам, еще больше изолирует ХАМАС в Газе и позволит Израилю сконцентрировать свое внимание на Иране.

Нетаньяху говорит, что Израиль "гарантирует", что Газа больше не будет "угрозой", и обещает безопасно вернуть жителей северных частей Израиля.