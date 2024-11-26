Канцлер Австрії запропонував Трампу майданчик для переговорів між Україною та РФ

Канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував новообраному президенту США Дональду Трампу свою країну як місце для переговорів між Україною та Росією. Про це він заявив в інтерв'ю PULS 24, повідомляє Новое время.

Зазначається, що Негаммер мав телефонну розмову з Трампом, під час якої вони зокрема обговорили війну Росії проти України.

«Трамп запитав мене про мою оцінку, тому що я був одним з небагатьох, хто зустрічався з [російським диктатором Володимиром] Путіним і [президентом України Володимиром] Зеленським. Він також виклав мені свій погляд. І ми дуже швидко перейшли до розмови про те, наскільки важливий мир і наскільки важливо, щоб війна припинилась» , — розповів Негаммер.

Він зазначив, що запропонував Трампу Австрію як місце для можливих переговорів між Україною та Росією.

Канцлер вважає, що майбутній президент США «дуже емоційно, в позитивному сенсі, думає про закінчення війни».