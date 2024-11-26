Канцлер Австрии предложил Трампу площадку для переговоров между Украиной и РФ

Канцлер Австрии Карл Негаммер предложил новоизбранному президенту США Дональду Трампу свою страну как место для переговоров между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью PULS 24, сообщает Новое время.

Отмечается, что Негаммер имел телефонный разговор с Трампом, во время которого они в частности обсудили войну России против Украины.

«Трамп спросил меня о моей оценке, потому что я был одним из немногих, кто встречался с [российским диктатором Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Он также изложил мне свой взгляд. И мы очень быстро перешли к разговору о том, насколько важен мир и насколько важно, чтобы война прекратилась» , — рассказал Негаммер.

Он отметил, что предложил Трампу Австрию как место для возможных переговоров между Украиной и Россией.

Канцлер считает, что будущий президент США «очень эмоционально, в позитивном смысле, думает об окончании войны».