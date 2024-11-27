DeepState: Росіяни окупували ще два населені пункти на Донеччині

У ніч проти 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області, повідомляє Українська правда.

Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська та у Кругляківці Харківської області.

Також ворог просунувся біля Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополя, Сонцівки, Берестках та Кураховому Донецької області.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області.

У ніч проти 20 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Нову Іллінку на Курахівському напрямку в Донецькій області.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.

Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.