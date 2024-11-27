DeepState: Россияне оккупировали еще два населенных пункта в Донецкой области

В ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Новомлинска и в Кругляковке Харьковской области.

Также враг продвинулся у Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, Берестках и Курахово Донецкой области.

Напомним, в ночь на 22 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.

В ночь на 20 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.

Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.