Росія демонструє готовність до ескалації війни в Україні, заявляючи про небажання заморожувати лінію фронту або йти на компроміси. ﻿﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, зазначив, що Кремль нібито готовий до переговорів, однак категорично відкинув будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон. За його словами, єдиним способом досягти миру є "усунення" причин, які "змусили" Росію почати повномасштабне вторгнення.

"Така риторика свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на безкомпромісній капітуляції України. Кремль також неодноразово вимагав контролю над усіма територіями чотирьох незаконно анексованих областей, включно з тими, які наразі перебувають під українським контролем" , – йдеться у звіті.

Згідно з аналітичними прогнозами Інституту вивчення війни (ISW), російське командування може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області. Цей регіон не входить до незаконно анексованих територій, однак його захоплення може підтримати давню мету Росії – повну окупацію Донецької області.

ISW також нещодавно спрогнозувала, що російське військове командування, ймовірно, планує просунутися до крайньої південно-східної частини Дніпропетровської області, щоб досягти давньої мети Росії – захопити всю Донецьку область.

Ключові висновки﻿