ISW: РФ демонструє готовність до ексалації та наполягає на капітуляції України
Росія демонструє готовність до ескалації війни в Україні, заявляючи про небажання заморожувати лінію фронту або йти на компроміси. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, зазначив, що Кремль нібито готовий до переговорів, однак категорично відкинув будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон. За його словами, єдиним способом досягти миру є "усунення" причин, які "змусили" Росію почати повномасштабне вторгнення.
"Така риторика свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на безкомпромісній капітуляції України. Кремль також неодноразово вимагав контролю над усіма територіями чотирьох незаконно анексованих областей, включно з тими, які наразі перебувають під українським контролем", – йдеться у звіті.
Згідно з аналітичними прогнозами Інституту вивчення війни (ISW), російське командування може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області. Цей регіон не входить до незаконно анексованих територій, однак його захоплення може підтримати давню мету Росії – повну окупацію Донецької області.
ISW також нещодавно спрогнозувала, що російське військове командування, ймовірно, планує просунутися до крайньої південно-східної частини Дніпропетровської області, щоб досягти давньої мети Росії – захопити всю Донецьку область.
Ключові висновки
- Російські офіційні особи продовжують демонструвати, що Кремль прагне захопити більше території в Україні, ніж він зараз займає, і не бажає приймати компроміси або брати участь у справедливих переговорах, незалежно від того, хто є посередником у таких переговорах.
- Темпи просування російських військових з осені 2024 року помітно пришвидшились порівняно з просуваннями у 2023 році та решті 2024 року, але нещодавні повідомлення західних ЗМІ, які порівнюють нещодавні досягнення Росії з тими, що були на початку повномасштабного вторгнення, продовжують спотворювати поступовість і тактичну природу нещодавніх успіхів Росії.
- Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив використання Україною проти Росії наданих США ракет ATACMS на тлі офіційного підтвердження Росією нещодавніх ударів українських ATACMS.
- Російські війська запустили рекордну кількість безпілотників проти України в ніч з 25 на 26 листопада, оскільки Росія продовжує збільшувати використання безпілотників-приманок у комплексних ударах по об'єктах української енергетичної інфраструктури з метою вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони.
- Російські державні ЗМІ повідомили, що міністерство оборони Росії замінило колишнього командувача Південного військового округу і Південного угруповання військ генерал-полковника Геннадія Анашкіна на виконуючого обов'язки командувача Східного військового округу генерал-лейтенанта Олександра Санчика.
- Російські війська продовжують страчувати українських військовополонених на тлі сплеску нещодавніх російських військових злочинів.
- Російська Державна Дума готує правові механізми для виключення Талібану з офіційного списку заборонених терористичних організацій, затвердженого російським урядом.
- Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Кремінною, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Покровськом, Кураховим та Великою Новосілкою.
- Російський "воєнкор" поскаржився 25 листопада, що російські війська часто застосовують артилерію без координації між різними російськими підрозділами, підкресливши значні проблеми зі зв'язком між бронетехнікою та піхотою.
- Російська влада продовжує заохочувати росіян до несення військової служби на території України, пропонуючи одноразові виплати, ймовірно, для того, щоб уникнути чергового часткового примусового призову.