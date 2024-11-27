ISW: РФ демонстрирует готовность к эксалации и настаивает на капитуляции Украины

Россия демонстрирует готовность к эскалации войны в Украине, заявляя о нежелании замораживать линию фронта или идти на компромиссы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отметил, что Кремль якобы готов к переговорам, однако категорически отверг любое "замораживание" линии фронта или создание демилитаризованных зон. По его словам, единственным способом достичь мира является "устранение" причин, которые "заставили" Россию начать полномасштабное вторжение.

"Такая риторика свидетельствует о том, что Москва продолжает настаивать на бескомпромиссной капитуляции Украины. Кремль также неоднократно требовал контроля над всеми территориями четырех незаконно аннексированных областей, включая те, которые сейчас находятся под украинским контролем" , – говорится в отчете.

Согласно аналитическим прогнозам Института изучения войны (ISW), российское командование может планировать новое наступление на юго-восточную часть Днепропетровской области. Этот регион не входит в незаконно аннексированных территорий, однако его захват может поддержать давнюю цель России – полную оккупацию Донецкой области.

ISW также недавно спрогнозировала, что российское военное командование, вероятно, планирует продвинуться к крайней юго-восточной части Днепропетровской области, чтобы достичь давней цели России - захватить всю Донецкую область.

Ключевые выводы